شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة تجمع الأمير نايف وخادم الحرمين خلال إحدى الاحتفالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت صور نادرة، الأمير نايف رحمه الله تعالى مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه. وظهر في الصورة الأمير نايف وخادم الحرمين الشريفين خلال تأدية العرضة السعودية في أحدى الاحتفالات السعودية عام 1405هـ/1985م.

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