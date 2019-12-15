شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طالب سعودي في الهند إثر حادث تصادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لقي طالب سعودي مصرعه في الهند إثر حادث سيارة فقد سائقها السيطرة عليها صباح اليوم.

وقالت صحيفة تايمز أوف إنديا إن الطالب كان يدرس الإدارة والقانون في إحدى جامعات بومباي وكان بصحبة 6 من زملائه في السيارة.

وفقد السائق السيطرة على السيارة بينما كان يستدير مسرعًا لليسار نحو أحد مراكز الطعام، ونتج عن الاصطدام، تحطم الزجاج الأمامي للسيارة، وإلقاء الراكبين الأمامين إلى الخارج، ما أدى إلى وفاة طالبين، وإصابة 4 بإصابات خطيرة في الرأس وفقًا للتحقيقات.