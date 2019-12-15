شكرا لمتابعة خبر عن حماية المستهلك: يجب على شركات التبغ توضيح سبب تغير الطعم والجودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت جمعية حماية المستهلك على ضرورة توضيح شركات التبغ سبب تغير طعم وجودة السجائر بعد التغليف الجديد لعبوات التبغ، مؤكدةً حق المستهلك في توفير منتجات مطابقة للمواصفات طالما أنها مرخصة.

وقالت الجمعية إنها تنسّق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حازمة وسريعة ضد شركات التبغ في حال ثبت تلاعبها بعبوات التبغ الجديدة بأي شكل من الأشكال.

وطالبت ” حماية المستهلك ” ” الشركات المصنّعة للسجائر بسرعة التواصل مع المستهلكين، والإجابة عن استفساراتهم وتوضيح أسباب تغيير الطعم والجودة الذي تم ملاحظته بعد التغليف الجديد “.

وأضافت الجمعية: ” للمستهلك كل الحق في الحصول من شركات التبغ على معلومات وافية عن أسباب تغير الطعم والجودة في العبوات الجديدة، وسنواصل العمل مع الجهات المعنية لإلزام شركات التبغ بتقديم جميع المعلومات التي تبين حقيقة ما حدث، ومنعها من أي تلاعب قد تمارسه في سبيل تقليل جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين “.