شكرا لمتابعة خبر عن غدا الإثنين.. تساقط الثلوج على جبال اللوز وعلقان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقعت هيئة الأرصاد، أن تشهد حالة الطقس غدا الإثنين هطول ـأمكار رعدية على عدد من المناطق.

وقالت إن الحالة المطرية ستكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية واجزاء من مناطق القصيم، تبوك وحائل كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على جبال اللوز وعلقان.