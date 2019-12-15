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هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الخرمة

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الرياض - علي القحطاني - حذرت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، من تساقط أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الخرمة.

وقالت الإمارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نود أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية».

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