شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الخرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذرت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، من تساقط أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الخرمة.
وقالت الإمارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نود أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية».
كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الخرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.