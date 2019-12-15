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عدن - ياسمين التهامي - حذر رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، من اقتراب تنفيذ “صفقة القرن” المزعومة والتي تسلب الفلسطينيين حقهم إذا استمر نتنياهو في منصبه، مطالبا الجامعة العربية بالاستعداد برؤية موحدة لمواجهة الأزمة.

وقال “بن جاسم” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إنه من المنتظر أن يتم إطلاق عملية السلام أو ما يسمى بـ”صفقة القرن” في العام القادم في حال استمر نتنياهو في منصبه.

وتابع موجها حديثه للجامعة العربية:”وأتمنى من الجامعة العربية ان تكون مستعدة برؤية موحدة للتعامل مع هذه المبادرة والتي قد لا تكون في صالح القضية الفلسطينية.”

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حمد بن جاسم يفجر مفاجأة عن “صفقة القرن”.. كشف عن موعدها وهذا ما طلبه من الجامعة العربية

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ولفت رئس وزراء قطر السابق إلى أنه كان هناك لجنة عربية لمتابعة قضية السلام الفلسطينية وكانت عبارة عن (فلتر) للقضية في الجامعة العربية وتتعامل مع كل المبادرات والأطراف ولكنها جُمّدت.

وأضاف مطالبا بإعادة عمل هذه اللجنة:”من المهم إعادة الحياة لهذه اللجنة لوضع رؤية عربية تحفظ الحقوق الفلسطينية وتحصنها من الصفقات الجانبية.”

وعُقدت وفي البحرين على مدار يومين (25-26 يونيو) الماضي ورشة اقتصادية، أثارت معها الكثير من الجدل والانتقاد في الأوساط الفلسطينية وسط مقاطعة عربية ودولية، نظراً لما جاء فيها من قرارات وخطوات تمس القضية الفلسطينية بشكل مباشر، وتقدم الحل الاقتصادي على الحل السياسي، وتقرب “إسرائيل” من المنطقة العربية، وتفتح باب التطبيع معها من خلال المشاريع الاقتصادية.

ومثّل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ”صفقة القرن”، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة 50 مليار دولار.

وتسبب الغضب الشعبي الفلسطيني مؤخرا في وقف الموجة العارمة الأمريكية والإسرائيلية؛ لتصفية القضية الفلسطينية، والتي اتخذت مسمى «صفقة القرن»، وأجبرت صانعيها ومروجيها على وضعها في «الثلاجة»، بعد تأجيل الإعلان عنها المرة تلو الأخرى، وكشف طبيعة ارتباطها بمصير نتانياهو وصعود «ترامب» إلى الولاية الثانية، وحاجته لأصوات المسيحيين الإنجيليين والذين تقدر أصواتهم بـ 20% أو 25% من ناخبي اليمين الأمريكي.

وهذا الموقف الذي اتخذته الفصائل الفلسطينية يجيء في توقيت بالغ الدقة عربياً وفلسطينياً وإقليمياً؛ حيث يتميز الموقف العربي بعدم الاستقرار، وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني يشق الانقسام مجراه، رغم كل محاولات رأب الصدع، أما إقليمياً فإن الموقف يتمحور حول إيران وممارساتها الاستفزازية في العديد من الدول العربية.

وتصدر هذا الملف المشهد الإقليمي؛ وهو ما يعني تراجع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي إلى المرتبة الثانية في جدول الأعمال علي الصعيد الإقليمي والدولي.