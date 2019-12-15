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عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في تصريحات له إن السعودية ستفاجئ العالم وذلك في إطار حديثه بشأن اتفاقية محتملة مع قطر لشراء الغاز.

وتأتي تصريحات الوزير السعودي وسط حديث عن المصالحة الخليجية، وأنباء ترددت بقوة خلال الفترة الأخيرة، بعقد مباحثات سرية بين دول السعودية وقطر.

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”سنفاجئ العالم”.. هذا ما قاله بن سلمان عن المحادثات التي تجريها السعودية للمصالحة مع قطر وإنهاء الأزمة الخليجية

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وقال “بن سلمان” ردًّا على سؤال حول احتمال عقد السعودية اتفاقًا لشراء الغاز من دولة قطر: إن المملكة ستفاجئ العالم بإمكانياتها في مجال الغاز.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك”: “السعودية لديها الكثير من الغاز، وسنفاجئ العالم بمصادر الغاز التي يمكن تطويرها، سنقوم بالتطوير ومشاركة روسيا في بعض مشاريع الغاز”، مؤكدًا “لدينا أكثر من اكتفاء ذاتي بمصادرنا الطبيعية”.

وفيما يتعلق حول انهيار محتمل في الأسعار إذا لم تتمسك “أوبك” بخفض الإنتاج، قال الوزير السعودي: “أنا لا أتحدث عن الأسعار، أنا أتحدث عن استقرار السوق، أعتقد أن السوق سيكون مستقرًا إذا التزم الجميع بتعهداته”. ووقعت شركتا “نوفاتيك” الروسية و”أرامكو” السعودية، في فبراير 2018، مذكرة تعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، حينها، بأن الشركتين تجريان مفاوضات تجارية بشأن المشاركة في رأس مال مشروع “أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2”

وكان السفير السعودي السابق لدى واشنطن تركي الفيصل كشف في مقابلة مع قناة “بلومبيرغ” التلفزيونية ” أن السعودية هي من تدفع نحو الحل مع قطر.

وأوضح أن “المبادرة تهدف لعودة قطر عضوًا فاعلًا كما كانت في المجلس الخليجي”، مشيرًا إلى أن “مشاركة السعودية والإمارات والبحرين، بكأس الخليج، كانت مؤشرًا على أن الدول الثلاث تريد العمل مع قطر”.

وشهدت القمة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض مؤشرات توصف بالإيجابية على مستوى الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى وحدة دول مجلس التعاون دون أي شروط.