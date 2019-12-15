أعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض أنه سيتم إغلاق منطقتي “الرياض بوليفارد” و”وينتروندرلاند” لمدة ثلاثة أيام. وأوضح أن الإغلاق سيكون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقة 19 و20 و21 ديسمبر الجاري، لإجراء أعمال الصيانة والتطوير. وأكد أن المنطقتين ستعودان بحلة جديدة لتقديم الفعاليات والمفاجآت للجمهور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “موسم الرياض”: إغلاق منطقتي “بوليفارد” و”وينتروندرلاند” لمدة ثلاثة أيام للصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.