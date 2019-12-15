“حقوق الإنسان” تقف على سجن الملز بعد الحريق الذي حصد أرواح 3 نزلاء وأصاب 21

انتهت هيئة حقوق الإنسان من جولتها التفقدية لسجن الملز التي قامت بها للوقوف على أسباب وملابسات الحريق الذي اندلع بالسجن والذي نتج عنه وفيات وإصابات. وأوضح مدير عام المتابعة والتحقيق بالهيئة، عبدالرحمن العتيبي، أن فريقاً من الهيئة زار السجن، والتقى المسؤولين فيه وعدداً من النزلاء، وتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة ومدى ملاءمة مكان التوقيف والاحتياطات المتخذة للمعايير الدولية.

وأبان العتيبي وفقاً لـ”سبق” أن فريق الهيئة قام كذلك بزيارة مدينة الملك سعود الطبية؛ للاطمئنان على المصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة، مشيراً إلى أنه تجري المتابعة مع الأجهزة المعنية لمعرفة ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات وما سيُتخذ على ضوئها من إجراءات. وتسبب الحريق الذي وقع فجر الخميس الماضي بسجن الملز بالعاصمة الرياض في وفاة 3 نزلاء وإصابة 21 آخرين.