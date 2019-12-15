هيئة الترفيه تعلن إغلاق “صحاري الرياض” اليوم بسبب الأمطار

أعلن الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض إغلاق منطقة “صحاري الرياض” بشكل مؤقت اليوم الأحد. وعزا موسم الرياض سبب الإغلاق إلى الأمطار التي شهدتها العاصمة، اليوم الأحد، مبيناً أنه سيستقبل الزوار غداً في نفس الموعد.

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