“حماية المستهلك” تطالب شركات التبغ بتوضيح سبب تغير الطعم بعد التغليف الجديد

طالبت جمعية حماية المستهلك شركات التبغ بتوضيح سبب تغير طعم وجودة السجائر بعد التغليف الجديد، مؤكدة حق المستهلك في توفير منتجات مطابقة للمواصفات ما دامت مرخصة. وركّزت الجمعية على أنها تنسّق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حازمة وسريعة ضد شركات التبغ في حال ثبوت تلاعبها بعبوات التبغ الجديدة بأي شكل من الأشكال.

وطالبت “حماية المستهلك” في بيان لها “الشركات المصنّعة للسجائر بسرعة التواصل مع المستهلكين والإجابة على استفساراتهم وتوضيح أسباب تغيير الطعم والجودة الملاحظ بعد التغليف الجديد”، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على الشكاوى والملاحظات التي وصلتها أو وصلت للجهات الحكومية ذات العلاقة. وقالت الجمعية إنها ستواصل العمل مع الجهات المعنية لإلزام شركات التبغ بتقديم جميع المعلومات التي تبين حقيقة ما حدث، ومنعها من أي تلاعب قد تمارسه في سبيل تقليل جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.