“هيئة الاتصالات” تلزم مقدمي الخدمة بالعقود الرقمية والاستغناء عن الورق

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، جميع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بالالتزام بالعقود الرقمية عند تأسيس وتعديل وإلغاء الخدمات للمستخدمين, في مدة أقصاها (90) يوما.

ووفقا للقرار يلتزم مقدمو الخدمة بتنفيذ العقود الرقمية والاستغناء عن الورق في جميع الفروع ومنافذ البيع، ما يحفظ حقوق الأطراف كافة بتوثيق عملية الحصول على الخدمة، وتزويد المستخدم بنسخة رقمية بذلك. يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهت في وقت سابق جميع مقدمي الخدمة بتوفير منافذ بيع أجهزة رقمية لتقديم أفضل الخدمات بكل يسر وسهولة ومواكبة للتحول الرقمي دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب مقدمي الخدمات.