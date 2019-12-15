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الاعتداء على طبيب أطفال بأحد المستشفيات غرب الرياض

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تهجّم ذوو طفل مريض على طبيب أطفال من جنسية عربية في أحد المستشفيات الأهلية غرب الرياض، حيث تعرّض لإصابات في جسده.

وحضر ذوو الطفل، وفقاً لـ”سبق”، إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مصطحبين إياه معهم عقب شربه مادة كيميائية، إلا أنهم تهجّموا على أخصائي الأطفال بعد طلبه خروجهم للتعامل مع الحالة. وتمكّنت الجهات الأمنية فور مباشرتها البلاغ المقدّم من المستشفى من القبض على أحد الجناة، وتحويله لمركز شرطة “العريجاء”، حيث تم فتح تحقيق في القضية؛ بينما تم نقل الطبيب لمستشفى الملك سلمان لتلقي العلاج.

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