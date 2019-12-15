تهجّم ذوو طفل مريض على طبيب أطفال من جنسية عربية في أحد المستشفيات الأهلية غرب الرياض، حيث تعرّض لإصابات في جسده.
وحضر ذوو الطفل، وفقاً لـ”سبق”، إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مصطحبين إياه معهم عقب شربه مادة كيميائية، إلا أنهم تهجّموا على أخصائي الأطفال بعد طلبه خروجهم للتعامل مع الحالة. وتمكّنت الجهات الأمنية فور مباشرتها البلاغ المقدّم من المستشفى من القبض على أحد الجناة، وتحويله لمركز شرطة “العريجاء”، حيث تم فتح تحقيق في القضية؛ بينما تم نقل الطبيب لمستشفى الملك سلمان لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعتداء على طبيب أطفال بأحد المستشفيات غرب الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.