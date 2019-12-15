وفد دولي يطلع على تجهيزات برنامج الحاسب الآلي بجامعة أم القرى

استقبل مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، اليوم الأحد، وفد الاعتماد الأمريكي الدولي ABET؛ لتجديد اعتماد برنامج علوم الحاسب الآلي بكلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

وترأس الوفد -الذي تستمر زياراته الميدانية لتجهيزات الجامعة الميدانية الداعمة للبحث العلمي والابتكار- البروفيسور كيم تريسي، برفقة مقيم البرنامج البروفيسور حسني الشريف.

وأكد مدير الجامعة -خلال الاجتماع الذي حضره مساعد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور خالد برقاوي، وعميد كلية الحاسب الآلي ماجد القثامي، وعميد التطوير الجامعي والجودة النوعية الدكتور محمد ثابت، ووكيل عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية للتدريب الدكتور سعيد كبرة- تميز مخرجات كلية الحاسب الآلي المتواكبة مع الثورة التقنية التي يشهدها العالم.

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وقال: «إن نتيجة جودة المخرجات الأكاديمية والمعامل الذكية النموذجية والبنية التحتية المساعدة للبحث العلمي والابتكار؛ مكنت طلبة كلية الحاسب الآلي من الفوز في العديد من المحافل»، مشيرًا إلى أن الهدف من توفير هذه الإمكانات لا يقف عند الحصول على الاعتماد الأكاديمي، بل يتعداه إلى الحرص على مبدأ الجودة لكافة مخرجات الجامعة التعليمية والبحثية.

من جانبه، بيَّن الدكتور محمد ثابت أن الهدف من الزيارة تجديد اعتماد برنامج علوم الحاسب في المقر الرئيسي للجامعة؛ حيث سبق أن حصل البرنامج على الاعتماد الدولي من هيئة ABET لمدة ٦ سنوات في عام ١٤٣٥هـ/٢٠١٤م، لافتًا الانتباه إلى أن فريق الزيارة يقوم، على مدار 3 أيام، بمراجعة وثائق معايير الاعتماد الدولي ويجري جولات ميدانية، ويقابل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، وممثلين للمستفيدين من البرنامج؛ للوقوف على جاهزيته من أجل تجديد اعتماده.

بدوره، أوضح الدكتور ماجد القثامي أن كلية الحاسب تسعى إلى توفير تعليم جامعي عالي الجودة، وتوطين الأبحاث الريادية، والإسهام في خدمة الجامعة والمجتمع، مع الحرص على الجودة والتميز في الأداء، مشيرًا إلى أن الجلوس أمام المقيمين الدوليين يثبت جودة مخرجات الكلية وبرامجها ومواكبتها الجامعات الريادية.