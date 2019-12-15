بالصور.. «صحة حفر الباطن» تُطلق ملتقى مسرح الإبداع

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن، اليوم الأحد، ملتقى مسرح الإبداع بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي. وتضمن الملتقى العديد من القصص والتجارب لناجحين ومبدعين في مختلف المجالات الصحية؛ لعرض قصص نجاحهم وتعزيز ثقافة الإبداع التي تسهم في تطوير العمل. وتخلل المسرح تقديم نماذج إبداعية كمشروع قسطرة القلب ومشروع الطب النووي ومشروع زراعة القوقعة، وكذلك عرض مقتطفات من مشروع وحدة نمو «حاضنات الخدج». وفي ختام الملتقى، قدم الصافي الشكر لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لاستحداثه مكتب الإبداع والتطوير والمشاريع والذي أسهم في تطوير الموارد البشرية في جميع مناطق المملكة وفي المنشآت الصحية بحفر الباطن كما شكر منسوبي صحة حفر الباطن على جهودهم في العمل مثل روح الفريق الواحد، مُتمنيًا لهم مزيد من الأبداع والتميز، وأن يكونوا من أصحاب البذل والعطاء متطلعاً للمزيد من النماذج المبدعة والمبتكرة في صحة حفر الباطن حيث كرم المبدعين على ما قدموه من جهود إبداعية.

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