«مُساند»: الجنسية الفلبينية الأكثر طلبًا في قطاع العمالة المنزلية خلال نوفمبر

كشف برنامج «مُساند»، عن مؤشرات حالة قطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تفاصيل عن متوسط المدد الزمنية لأفضل مكاتب الاستقدام، وآلية تعاملها مع الطلبات الواردة إليها، ومتوسط التكلفة المادية لأقل المكاتب خلال شهر نوفمبر الماضي.

جاء ذلك خلال النشرة الدورية، الذي أصدره «مُساند»، اليوم الأحد، والذي جاء فيها أن 54% من طلبات استقدام العمالة المنزلية التي تم التعامل معها خلال الشهر الماضي هي لمهنة عاملة منزلة.

فيما جاءت بعدها مهنة سائق خاص بنسبة 28%، وعامل منزلي بنسبة 16%، ومثلت 2% مهن أخرى متعلقة بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن الجنسية الفلبينية تُعد من أكثر الجنسيات طلبًا في قطاع العمالة المنزلية بنسبة تتجاوز 23%، تليها الجنسية البنجالية بـ 22%، ثم الأوغندية 11%، والهندية 10%، وتوزعت النسبة المتبقية أي ما يُمثل 34% على عدد من الجنسيات المختلفة.

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ووفق النشرة الشهرية لـ «مُساند»، بلغت أقل تكلفة استقدام للعاملة المنزلية من أوغندا 6998 ريالًا، و7800 ريال للاستقدام من كينيا، ولبنجلاديش بنحو 9800 ريال، وبلغت تكلفة الاستقدام من الفلبين 13,900 ريال، وسيريلانكا بمبلغ 14 ألف ريال، والهند 16 ألف ريال، وأما فيتنام فقد قاربت على 18 ألف ريال، وقد سجلت أسرع مكاتب الاستقدام معدلًا يتراوح بين 20 وحتى 23 يومًا لاكتمال عملية الاستقدام من هذه الدول.

ويُصدر «مُساند» بشكل شهري نشرة دورية يقدم خلالها أحدث الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بقطاع استقدام العمالة المنزلية، ويتيح البرنامج من خلال بوابته الإلكترونية العديد من الخدمات التي تمكن الراغبين في استقدام العمالة المنزلية من استكمال جميع إجراءات الاستقدام بشكل إلكتروني.

ويُتيح البرنامج من خلال البوابة معرفة مكاتب الاستقدام الموثوقة والتي تُقدم العديد من العروض لعملائها، ويمكن الاستفادة خدمات البرنامج من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط