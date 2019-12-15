«تكافل» تهدي 50 ألفًا من طلابها وطالباتها «كسوة الشتاء»

دشنت مؤسسة تكافل الخيرية برنامج «هدية الشتاء» في دورته السادسة، الذي يستهدف طلاب وطالبات «تكافل» في عدد من مناطق المملكة بأكثر من 50 ألف كسوة شتوية.

جاء ذلك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان، والمستشار والمشرف على «هدية الشتاء» أبو القاسم بن جابر حريصي، ضمن جولة تفقدية في مدارس المنطقة للوقوف على استعداداتها لتقديم الكسوة، إضافة إلى المشاركة في تسليمها للطلاب.

وأكد الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي؛ أن المؤسسة تحظى بدعم سخي واهتمام مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين؛ حيث يهدف هذا الدعم إلى سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة، بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية ليكونوا لبنة صالحة في خدمة الوطن وتعزيز التنمية المجتمعية.

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وأوضح أن البرنامج الذي يحظى بدعم وزير التعليم رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ يهدف إلى توفير كسوة شتوية متكاملة لمساعدة الطلاب والطالبات، وتلبية احتياجاتهم من الملابس في موسم الشتاء، ويهدف إلى توزيع الكسوة في مدارس منطقة الحدود الشمالية ومدينة العلا ومحافظة القريات وحفر الباطن والدوادمي وشقراء وعفيف.

وبيَّن أن الكسوة المقدمة من مؤسسة تكافل تشتمل على الزي الشتوي، إضافة إلى حقيبة وحذاء رياضي، فيما تشمل كسوة الطالبات الملابس المدرسية الشتوية إضافة إلى حقيبة.

يذكر أن «هدية الشتاء» من برامج «تكافل» الذي بدأ منذ 5 سنوات، وتم خلالها توزيع أكثر من 85 ألف كسوة، ولديها مشاريع أخرى تصب في مسيرة نجاح الطلاب. وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة، يستفيدون من برامجها ومشاريعها المتنوعة في مجالات الدعم المادي والعيني والتعليمي.