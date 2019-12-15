تجاوز 37 ريالًا.. سهم أرامكو ينهي ثالث أيام تداوله على ارتفاع كبير

أنهى سهم شركة «أرامكو» العملاقة للنفط ثالث أيام تداوله في سوق الأسهم، اليوم الأحد، على ارتفاع كبير.

وأنهى السهم تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.63% ليصل سعره إلى 37.4 ريال.

وبدأ التداول على سهم «أرامكو» يوم الأربعاء الماضي عند سعر 32 ريالًا للسهم.

وواصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها خلال جلسة اليوم الأحد، وبختام التعاملات أضاف مؤشر تاسي نحو 44 نقطة بما نسبته 0.55% ليغلق عند مستوى 8049 نقطة.

وتم التعامل في السوق اليوم على نحو 195 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار ريال. واستحوذ سهم أرامكو على 3 مليارات ريال من إجمالي قيمة التداول.

كما سجل سهم مصرف الإنماء خلال تعاملات جلسة اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا استطاع به أن يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعًا، ملامسًا أعلى مستوى سعري له في أكثر من 4 أشهر.

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وارتفع أداء السهم بنسبة 6.5% خلال الجلسة إلى مستوى 25.60 ريال، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر شهر يوليو الماضي؛ إذ سجل حينها السهم نحو 25.7 ريال.

وتأتي ارتفاعات سهم الإنماء، اليوم، عقب الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال المصرف عن طريق أسهم منحة بنحو 33.3% إلى 20 مليار ريال.

وكان محللون توقعوا أن تواصل السوق السعودية مكاسبها خلال تعاملات الأحد؛ وذلك بدعم عدة عوامل أهمها الوافد الجديد على السوق، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والأخبار الإيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إضافة إلى الانتخابات البريطانية.

وبحسب الخبراء، فإن القطاع البنكي سيشهد تحركات خلال الفترة الحالية؛ وذلك لوجود توقعات بتحقيق أرباح ممتازة، مستفيدًا من القروض العقارية واكتتاب أرامكو، وكذلك قطاع البتروكيمياويات بعد الأخبار الإيجابية حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والانتخابات البريطانية؛ ما رفع أسعار النفط.

ويرى المحللون أيضًا أن يحدث ارتفاع لقطاع الأسمنت؛ وذلك نتيجة للنمو الذي يشهده في المبيعات والأسعار؛ بسبب البدء في المشاريع الكبيرة المدعومة من الحكومة.

ومن المقرر انضمام سهم أرامكو إلىم ؤشر بورصة تداول ومؤشرات عالمية مثل إم إس سي آي وفوتسي خلال الأسبوع الجاري، وتحديدًا يوم 17 ديسمبر الجاري.