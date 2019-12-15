‪ «الهلال الأحمر» بالرياض تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل‬‬‬‬‬

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عبر ثماني سيارات إسعاف، إضافة للكادر الطبي والعمليات والقيادات الميدانية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ياسر محمد الجلاجل، إن الهلال الأحمر دفع بثماني سيارات إسعاف منها سيارتا دفع رباعي إضافة 14 من الكادر الطبي يمثلون طب الطوارئ وأطباء، إضافة لغرفة عمليات متنقلة وحدة عربة الكوارث.

وأشار الجلال إلى أن استمرار مشاركة الهلال الأحمر بالمهرجان حتى نهاية المهرجان من خلال وجود الفرق الإسعافية وتلقي البلاغات في المهرجان للحالات الطارئة من مرضية وإصابات خصوصًا أن المهرجان يحظى بحضور عالٍ خلال فترة إقامته كما حدث العام الماضي.

وأكد الجلاجل وجود الهيئة في كل المهرجانات والفعاليات التي تُقام داخل المملكة من خلال الفرق الإسعافية لمباشرة الحالات المرضية والإصابات وعلاجها ونقلها إذا استدعت الحالة، إضافة لإبراز دور الهيئة من خلال إقامة أركان توعوية وتثقفية للجمهور ودورات تدريبية في الإسعافات الأولية.