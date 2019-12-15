25 ألفا يؤدون اختبارات جامعة خالد

أدى أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من مختلف الدرجات العلمية بجامعة الملك خالد «انتظام وانتساب»، اليوم، اختبارات منتصف العام الجامعي 1441، في أكثر من 29 مجمعا أكاديميّا. وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني، أن عمادة القبول والتسجيل أكملت بالتنسيق مع الكليات، إعداد جداول الاختبارات النهائية لجميع طلاب وطالبات الجامعة، بما يتناسب مع أوضاع الطلاب، والبالغ عددهم أكثر من 60 ألف طالب وطالبة، مبينا أهمية التزام الطلاب بالأوقات المحددة لجميع المقررات الدراسية، حسب الجداول التي تم بثها، على بوابة أكاديميا. وأوضح القرني أن الاختبارات ستستمر 3 أسابيع للإعداد العام والمقررات المتخصصة لكل كلية، لتكون نهاية الاختبارات الخميس 7 من جمادى الأولى المقبل، مشيرا إلى حرص العمادة على متابعة سير الاختبارات وعمليات الرصد للدرجات أولا بأول، لتتمكن من إنهاء العمليات الأكاديمية المتعلقة بطباعة وثائق الخريجين، وكذلك التحويل ومعالجة الجداول للفصل الدراسي الثاني، وفق المواعيد المحددة لتلك العمليات، والمعلنة للطلاب والطالبات.



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