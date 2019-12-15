السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي رئيس جمهورية أديغيا



عمّان 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم رئيس جمهورية أديغيا – روسيا الاتحادية مراد كومبيلوف الذي يزور الأردن حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على متانة العلاقات بين الأردن وروسيا، والحرص على تعزيزها في شتى الميادين.

// انتهى //

19:34ت م

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