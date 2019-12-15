السعودية اليوم / الأمن المغربي يوقف متطرفاً موالياً لتنظيم "داعش" الإرهابي كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية



الرباط 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

أوقفت مصالح الأمن المغربية أمس بمدينة مكناس وسط المغرب شخصاً موالياً لتنظيم "داعش" الإرهابي, كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية.

وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم أن التحريات الأمنية أكدت ضلوع المشتبه فيه بالترويج للفكر المتطرف لـ "داعش" بالمؤازاة مع سعيه للحصول على معلومات وخبرات، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وكذا مخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات.

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