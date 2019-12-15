السعودية اليوم / برلمان النيجر يصادق على انضمام بلاده للوكالة الإفريقية لتأمين التجارة



نيامي 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

صادق البرلمان النيجري على انضمام بلاده إلى الوكالة الأفريقية لتأمين التجارة التي تم إنشاؤها في مايو 2000 بجمهورية موريس.

وتعمل الوكالة على تسهيل التجارة بين بلدان القارة الأفريقية ودعمها وتوفير الضمانات لتنقل البضائع.

كما صادق المجلس على اتفاقية قرض بأكثر من 11 مليون يورو موقعة بين النيجر والبنك الأوروبي للاستثمار في ديسمبر الماضي لتمويل عضوية النيجر في الوكالة المذكورة.

وصادق المجلس أيضًا على قرض بـ 156 مليون يورو وقّتعه النيجر مع الجمعية الدولية للتنمية لتمويل المشاريع التنموية في البلاد.

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19:33ت م

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