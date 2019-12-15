السعودية اليوم / باكستان وبولندا تتفقان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات



إسلام آباد 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

اتفقت باكستان وبولندا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الزراعة والتقنيات الحديثة.

جاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع السابع للمشاورات السياسية بين وفدي البلدين في وارسو.

وأوضح بيان صدر في إسلام آباد اليوم أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بشكل شامل بالتركيز على المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية.

ودعا الجانب الباكستاني الشركات البولندية إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان.

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19:32ت م

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