السعودية اليوم / قوات الأمن التونسية تلقي القبض على إرهابي وتوقف 5 مهاجرين غير شرعيين



تونس 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

ألقت وحدات من الحرس بمحافظة سليانة شمال تونس القبض على عنصر إرهابي , فيما أوقفت خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم أن العنصر متورط في قضية ذات صبغة إرهابية، من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأنه عدة أحكام بالسجن.

وأفاد بيان ثانٍ لوزارة الداخلية أن وحدات من الحرس بمدينة بنقردان جنوب تونس أوقفت خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، وهم بصدد اجتياز الحدود البرية الليبية, وتم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات لقانونية في شأنهم وترحيلهم.

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19:31ت م

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