السعودية اليوم / رئيس الجمهورية القيرغيزية يصل الرياض



الرياض 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

وصل إلى الرياض اليوم, فخامة الرئيس سورنباي جينبيكوف رئيس الجمهورية القيرغيزية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزيا عبدالرحمن بن سعيد الجمعة, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير قيرغيزيا لدى المملكة عبداللطيف جمعه بايا, ومندوب عن المراسم الملكية.

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19:28ت م

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