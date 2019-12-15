السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يتفقد الخدمات البلدية بعسفان ويفتتح عدداً من المشروعات التنموية



مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

تفقد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم, الخدمات البلدية بمركز عسفان, كما افتتح عدداً من المشروعات التنموية بالمنطقة، حيث كان في استقبال معاليه رئيس بلدية عسفان المهندس عمر بن حامد العصيمي وعدداً من المسؤولين ببلدية عسفان.

ويأتي ذلك لحاجة أهالي عسفان للخدمات البلدية والاطلاع على سير العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها، وافتتاح المشاريع المنجزة، مثل المبنى الفرعي للبلدية وملعب وساحة المقيطع ومدخل عسفان الغربي و غرفة العمليات والمراقبة وحديقة البرث.

وقام معاليه بجولة ميدانية لحديقة الألعاب المائية بالمقيطع وحديقة الغولاء، مطلعاً على المبادرات المطروحة مثل مبادرة "عين" للمحافظة على الممتلكات العامة ومبادرة الحي المثالي ومبادرة خدمة وضيافة الحجاج والمعتمرين والزائرين على درب الانبياء، مستمعاً إلى مطالب المواطنين والوجهاء و مقترحاتهم لتطوير الخدمات وتحسينها وتحقيق تطلعات الأهالي.

واجتمع معالي أمين العاصمة المقدسة خلال زيارته التفقدية بأعضاء المجلس البلدي للاطلاع على عرض مرئي لمنجزات البلدية، مثمناً معاليه جهود البلدية من أجل النهوض بالخدمات والمشاريع في المنطقة، مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه رحب رئيس بلدية عسفان بقدوم معالي أمين العاصمة المقدسة, مثمناً زيارته لعسفان، لافتاً الانتباه إلى الأثر الإيجابي لهذه الزيارة في تحفيز جهاز البلدية و دفع عجلة التنمية.

وأضاف أن مكانة عسفان التاريخية وموقعها أمام كافة أجناس العالم المارين بها في رحلاتهم بين مكة والمدينة أكسبها أهمية وحساسية فهي تمثل انموذجاً يعكس للعالم مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة بالمواطنين في القرى والمحافظات، وهي جديرة بالدعم والمبادرة والعمل لتكون من أولى المراكز المثالية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

// انتهى //

19:21ت م

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