

بيروت 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس

اتخذت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اليوم الأحد إجراءات أمنية مشددة داخل مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين قرب بيروت حفاظا على الأمن والاستقرار داخل المخيم.

وأعلنت القوة الأمنية في بيان وُزّع على الأهالي أنها عملت على تعزيز دورياتها الراجلة، ومواقعها الثابتة داخل مخيم شاتيلا بالتنسيق والاتفاق مع جميع الفصائل الفلسطينية ، من أجل المحافظة على الاستقرار داخل المخيم في ظل الأوضاع المتوترة التي تعيشها المناطق اللبنانية.

وطالب البيان من سكان المخيم والنازحين من سوريا الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها القوة الأمنية والتجاوب مع قراراتها .

جدير بالذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم شاتيلا بلغ حوالي 8500 لاجئ، وقد تضاعف عدد سكان شاتيلا إلى أكثر من 20000 نسمة ، بعد نزوح عشرات العائلات الفلسطينية والسورية النازحة من المناطق السورية منذ العام 2011 .

// انتهى //

19:01ت م

0208





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / القوة الأمنية الفلسطينية في لبنان تتخذ إجراءات أمنية مشددة في مخيم شاتيلا قرب بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.