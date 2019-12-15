شكرا لقرائتكم خبر عن 13463 وصفة طبية من عيادات «سلمان للإغاثة» للسوريين في «الزعتري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

صرفت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من خلال الصيدلية التابعة لها في مخيم الزعتري خلال شهر نوفمبر، 13463 وصفة طبية، بواقع 33421 صنفاً من الأدوية والمستلزمات الطبية لكافة الفئات العمرية من الأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات السعودية خلال هذا الشهر.

وأوضح مسؤول الصيدلة حمزة العوض أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة عملت على تأمين المرضى من الأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوها بكل المستلزمات العلاجية والدوائية على اختلاف حاجاتهم، وفقاً للاستشارة الطبية، وحسب متطلبات كل حالة مرضية، منوهاً إلى أن عمل الصيدلية يسير بشكل منظم، وذلك لضمان حصول كل مستفيد من الأشقاء اللاجئين السوريين على العلاج المناسب لحالته المرضية بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أنه وبحمد لله تتوفر في الصيدلية كل المتطلبات الدوائية التي يحتاجها الشقيق السوري وأفراد أسرته سواء اليومية أو الدورية.

من جانبهم، عبر الأشقاء السوريون المستفيدون من الخدمات الطبية التي تقدمها عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري، عن رضاهم على جودة الخدمات التي تقدم داخل العيادات، وتوفير الأدوية التي يحتاجونها بشكل مستمر.