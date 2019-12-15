شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشمالية» يعلن توفر وظائف على «بند الأجور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الموزن (طريف)

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الموارد البشرية، استقبال طلبات المتقدمين لوظائف بند الأجور والمستخدمين.

وأوضحت الإدارة أن شروط التقديم هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) عاماً ولا يزيد على (50) عاماً، أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق (في حالة الترشيح المبدئي يجب إحضار مشهد من الأدلة الجنائية)، أن يكون لائقاً طبياً سليم الحواس ولا يوجد لديه ما يعيقه عن أداء العمل، حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد، أن يكون من المسجلين على نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية، أن لا يكون متقاعداً من القطاع الحكومي، الاطلاع على ضوابط وآليات المفاضلة للترشيح.

وأضافت أنه شروط التقديم على وظيفة (سائق) إضافة إلى الشروط السابقة ما يلي: أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنة، أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، علماً أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف 1441/4/30.