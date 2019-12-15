شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مقيم من انفجار أسطوانة وحروق وجلطات وتسمم بكتيري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)
نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي في منطقة تبوك بقيادة استشاري جراحة التجميل الدكتور ياسر أبو العطا، في إنقاذ حياة مقيم يبلغ العقد الثالث من العمر تعرض لإصابة نتيجة انفجار إسطوانة غاز أثناء عمله.
إذ تعرض المقيم إلى حروق من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 70% من جسمه، وأيضاً إلى تسمم بكتيري قاتل عانى منه مدة 15 يوما، وكذلك جلطات رئوية حدثت له، حيث تلقى العلاج اللازم على مدى ثلاثة أشهر وتماثل للشفاء وغادر المستشفى.
من جهة أخرى، روى لـ«الخليج 365» المقيم عاصف عاصف علي (باكستاني الجنسية) تفصيل الواقعة، كاشفا أنه كان يؤدي عملية لِحام على الآلة الخاصة بها، ولم يكن يعلم بأن هناك تسريبا في إسطوانة الغاز، ما أدى إلى اشتعال النيران في جسده.
وأضاف أنه اضطر إلى النزول من الدور الأول والنيران مشتعلة في جسده، حيث قام موظفو السلامة بمساعدته وإطفاء النيران ونقله إلى مستشفى ضباء قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بمنطقة تبوك.
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