الشثري : جائزة نايف بن عبد العزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الاسلامية معاصرة على القيمة الدينية والعلمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد الشيخ الدكتور سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الاسلامية المعاصرة على القيمة الدينية والعلمية الكبرى في تربية الناشئة والشباب وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية والتعليمية، وفي شحذ همم الباحثين والعلماء والدعاة في مجالات التفسير والتحليل والاستنباط والإفتاء.

وقال لقد أسهمت هذه الجائزة في نشر السنة النبوية والعناية بأهلها وتكريم العلماء والتأكيد على أهمية السنة واعتبارها مصدراً من مصادر التشريع واهتمامها بالدراسات الاسلامية المعاصرة التي تركز على دراسة الواقع المعاصر والبحث في مشكلات العالم الاسلامي وايجاد الحلول الناجعة لها كما أن لها الأثر البالغ ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على العالم الاسلامي كافة حيث غدت ميدان تنافس بين العلماء والباحثين بتقديم بحوثهم ودراساتهم لخدمة السنة النبوية والدراسات الاسلامية المعاصرة.

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جاء ذلك بمناسبة إعلان الفائزين بالجائزة في نسختها العاشرة، وتابع إن هذه الجائزة المباركة جائزة نايف بن عبد العزيز رحمه الله بفرعيها السنة النبوية والدراسات الاسلامية المعاصرة ومسابقة الامير نايف بن عبد العزيز لحفظ الحديث للطلاب والطالبات تدخل ضمن أبرز وأعظم الشواهد التي تعطي صورة ناصعة ومشرقة على اهتمام قادة هذه البلاد المباركة بالسنة النبوية بصفة خاصة والاسلام بصفة عامة، وتؤكد على عناية الدولة بكتاب الله العزيز والمناشط والكيانات التي تبنتها الدولة لتحقيق هذه المقاصد كثيرة ومتعددة، وتظهر بكل جلاء ووضوح استمرارها وثباتها على هذا المنهج الصحيح، وهي في كل عام تؤتي ثمارها اليانعة في خدمة العلم وأهله وحفظة سنة نبيه.

واختتم الدكتور الشثري تصريحه داعيًا الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إلى كل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين .

كما أسال الله أن يغفر لمؤسس هذه الجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز وأن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ما قدمه لخدمة السنة النبوية في ميزان أعماله، وأن يبارك في جهود القائمين على هذه الجائزة .