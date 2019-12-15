مصرع خبير حوثي خلال محاولته زراعة لغم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم، وجرح آخرون بينهم خبراء ألغام في انفجار عبوتين ناسفتين أثناء محاولتهم زرعها في منطقة سيلة الملاجم بجبهة فضحة شرق محافظة البيضاء بوسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري بأن عناصر من الميليشيات المدعومة من إيران حاولت الليلة الماضية زراعة ألغام في سيلة فضحة بمديرية الملاجم، إلا أن العبوة انفجرت أثناء المحاولة وأسفرت عن مصرع خبير زراعة ألغام وعنصرين آخرين إلى جواره - بحسب ما ذكره موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وكان خبير ألغام وعنصران آخران من الميليشيات لقوا مصرعهم في حادثة مشابهة بالمنطقة ذاتها في الأسبوع المنصرم.