12 قتيلا ومعتقلا في صفوف طالبان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتلت القوات الخاصة الأفغانية 6 مسلحين من حركة طالبان، خلال عمليات شنتها في العاصمة كابول وثلاثة أقاليم، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

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وذكر المسؤولون العسكريون أن القوات الخاصة قتلت ستة من مسلحي حركة طالبان، ودمرت مخزنا صغيرا للأسلحة، خلال مداهمة في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت ثلاثة من مسلحي طالبان ودمرت مجموعة صغيرة من الأسلحة، خلال مداهمة منفصلة في منطقة «محمود راقي» بإقليم كابيسا.

واعتقلت القوات الخاصة مسلحين اثنين من طالبان خلال مداهمة في العاصمة كابول، ودمرت مخزنا للأسلحة خلال مداهمة في منطقة شيندند بإقليم هيرات.