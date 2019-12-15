الكويت ترحل إخوانيا مصريا قادما من تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

أوقفت السلطات الأمنية الكويتية في مطار الكويت أحد كوادر تنظيم «الإخوان المسلمين» إسلام (ع) بعد عملية رصد ومراقبة ومتابعة، حيث كان قادما من تركيا، وذلك لعلاقته بخلية «الإخوان» التي ضبطتها الكويت في منتصف يوليو الماضي.

ونشرت صحيفة الرأي الكويتية في عددها أمس أن طبيب أسنان يعمل في الكويت، بعدما كان يعمل سابقا في مستشفى سوهاج بمصر، هو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين البلدين.

وفي التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الكويتية، اعترف بعلاقته بأعضاء خلية «الإخوان» الذين ضبطتهم الكويت، وأنه شارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم في مصر، سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين بالمال.