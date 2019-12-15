القبض على زوجة نائب رئيس زيمبابوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هراري

جرى إلقاء القبض على ماري شيوينجا، زوجة نائب رئيس زيمبابوي كونستانتينو شوينجا، بعد اتهامها بغسل الأموال، بحسب ما ذكرته صحيفة ستاندر في هراري أمس.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن جون ماكاموري المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد «اللجنة ألقت بالفعل القبض على ماري شيوينجا، وهى تساعد في التحقيقات بشأن اتهامات غسل الأموال الموجهة ضدها».

يشار إلى أنه لم تتم مشاهدة ماري على الملأ منذ أن عاد زوجها من رحلة علاج لمدة أربعة أشهر في الصين في نوفمبر الماضي.