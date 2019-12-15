محمد بن مسعود - الدمام - 15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 06:47 PM وفاة "الحسين" مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة "سابقًا" وفاة "الحسين" مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة "سابقًا" توفي مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة سابقًا، الحسين محمد زين العابدين. الكلمات المفتاحية ، وفاة "الحسين" مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة "سابقًا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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