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بدء دعم مشروعات الدواجن لتغطية 60% من الطلب المحلي

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اكتمال استعداداتها لبدء مشروع الدعم المالي المباشر لجميع مشروعات الدواجن في المملكة ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع قطاع الدواجن على النمو للوصول إلى تغطية 60 % من طلب السوق المحلية من لحوم الدواجن و100 % من الطلب على منتجات البيض، وذلك بعد الانتهاء من برنامج دعم مربي الماشية الذي أطلق مطلع الربع الرابع من العام الحالي 2019م.

وبينت الوزارة أن مشروع الإعانات الزراعية التي ستبدأ الوزارة تطبيقه على مطلع العام المقبل 2020 لجميع مشروعات الدواجن المرخصة، يتضمن إعادة توجيه الدعم المالي المباشر لتلك المشروعات حسب نوع المنتج، خلافاً لطريقة الدعم السابقة.

وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي الموجه لتعزيز الإنتاج ورفع جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن، إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي.

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