شكرا لقرائتكم خبر عن بدء دعم مشروعات الدواجن لتغطية 60% من الطلب المحلي والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الوزارة أن مشروع الإعانات الزراعية التي ستبدأ الوزارة تطبيقه على مطلع العام المقبل 2020 لجميع مشروعات الدواجن المرخصة، يتضمن إعادة توجيه الدعم المالي المباشر لتلك المشروعات حسب نوع المنتج، خلافاً لطريقة الدعم السابقة.
وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي الموجه لتعزيز الإنتاج ورفع جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن، إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي.
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