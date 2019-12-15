شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة متسللين سقطا بمنحدر جبلي في جازان والان نبدء بالتفاصيل

لقى إثيوبيان ،اليوم الأحد، مصرعهما بعد تعرضهما لكسور وإصابات خطيرة أدت لوفاتهما.

وتشير تفاصيل الحادثة بحسب مصدر لـ "اليوم" إلى أن الشخصين حاولا تسلق وعبور منحدر جبلي وعر في محافظة فيفا بمنطقة جازان وذلك أثناء محاولتهما التسلل بطريقة غير نظامية عبر الشريط الحدودي مع دولة اليمن.

وأضاف أن المنحدر الجبلي كان شديد الوعورة ولم يتمكنا المتسللان من عبوره مما تسبب في سقطوهما لأسفله وتعرضهما لإصابات بليغة أدت لوفاتهما، مبينا إلى أن جرى إبلاغ الدفاع المدني بالحادثة وباشرت الموقع وانتشلت جثمانهما.

أوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني بأنه وردنا بلاغ عن سقوط شخصين من منحدر جبلي بمحافظة فيفا وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن عبارة سقوط شخصين من الجنسية الإثيوبية بمنحدر جبلي شديد الوعورة حيث قامت الفرق بمباشرة الحادث والقيام بعمليات الانقاذ الجبلي وانتشال الشخصين وهم بحالة وفاة.