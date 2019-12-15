مستندات إثبات الاستقلالية بحساب المواطن

2019-12-15

متابعات الخليج 365 - علا البابلي

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأهم المستندات الرسمية المطلوبة لإثبات الاستقلالية في حالة تراوح عمر المستفيد، بين 18 إلى 24 عامًا.

وأكد الحساب أن متابعات الخليج 365 في هذا العمر يحتاج لتقديم بعض المستندات التي من شأنها أن تثبت استقلالية متابعات الخليج 365، وتتمثل المستندات المطلوبة في تقديم واحدة فقط من المستندات التالية:

تقديم صك الملكية للسكن الحالي.

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تقديم أوراق تثبت سكن متابعات الخليج 365 بالجامعة.

تقديم مستند يفيد بأن متابعات الخليج 365 موجود بكلية عسكرية، أو معهد الإدارة.

تقديم عقد رسمي بالإيجار الموحد أو فاتورة الكهرباء.

وأكد الحساب من خلال الرد على هذا الاستفسار الخاص بتقديم أوراق تفيد الاستقلالية أنه في حالة عدم توفر هذه الأوراق فإنه سوف يتم إضافة متابعات الخليج 365 كتابع لرب الأسرة.

والجدير بالذكر أن حساب متابعات الخليج 365 يُقدم خدمة فورية للإجابة على استفسارات المواطنين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً أو عن طريق الاتصال المباشر على رقم الهاتف التالي: 19912

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