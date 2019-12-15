شكرا لقرائتكم إلزام جميع مقدمي خدمة الاتصالات بالعقود الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-15 إلزام جميع مقدمي خدمة الاتصالات بالعقود الرقمية التنفيذ خلال 90 يومًا متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع مقدمي خدمات الاتصالات بالعقود الرقمية على أن يتم منع التعاقد الورقي في جميع فروع ومنافذ البيع. وأمهلت الهيئة شركات الاتصالات 90 يومًا لتنفيذ العقود الرقمية. شارك الخبر

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