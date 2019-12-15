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إيداع 3.6 مليون ريال في حسابات مستفيدي جمعية آباء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أتمت جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير إيداع الكفالة الشهرية في حسابات المستفيدين بمبلغ ٣,٦٠٧,٢٠٠ ريال (ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة آلاف ومئتي ريال) لشهري (١١ – ١٢ / ٢٠١٩ ).
وهذا المخصص لخدمة ٦,٠١٢ يتيمًا من الكفالة الشهرية إضافة إلى الإعانات الطارئة والتي بلغت ١٣٨,٠٠٠ (مائة وثمانية وثلاثين ألف ريال) لعدد ٣٤ أسرة، كما تم صرف مساعدات إيجارات الأسر بإجمالي مبلغ ١٠١,٣٠٠ (مائة وألف وثلاثمائة ريال) لعدد ٩١ أسرة.
أوضح ذلك مدير عام الجمعية الدكتور سعد بن عبدالله آل عمرو الذي أكد أن الجمعية تسعى لتنويع خدماتها للمستفيدين لتشمل دعم الجانب الاقتصادي إضافة إلى الجوانب التربوية والتنموية والخدمات الاجتماعية لتمكين المستفيدين.
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