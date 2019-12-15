شكرا لقرائتكم مواعيد رحلات قطار الحرمين خلال ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-15 مواعيد رحلات قطار الحرمين خلال ديسمبر متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلن قطار الحرمين عن مواعيد رحلات شهر ديسمبر الجاري مشيرًا إلى إمكانية الحجز الإلكتروني عبر الرابط التالي (هنا).

وجاء جدول الرحلات كما يلي:

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