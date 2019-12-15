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شاهد.. شلالات البويب شرق #الرياض الآن
متابعات الخليج 365 - الرياض
هطلت أمطار من غزيرة إلى متوسطة على مساحات واسعة من منطق الرياض سالت على إثرها الأودية والشعاب.
ووثق مواطنون بالفيديو لحظة تدفق المياه من شلالات البويب شرق الرياض داعين الله أن يجعل هذه الأمطار سقيا خير وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.
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