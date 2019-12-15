بريان هوك: الهجوم على أرامكو عدوان حربي

2019-12-15

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، بريان هوك، لشبكة CNBC، بأن هجوم سبتمبر على منشآت أرامكو يمثل عدوانًا حربيًا من قِبل إيران.

وقال هوك لـ هادلي جامبل، محررة شبكة سي إن بي سي، خلال منتدى الدوحة في قطر: بسبب برنامج إيران النووي، فهناك خطر نشوب نزاع إقليمي، وما فعلته إيران في 14 سبتمبر كان عدوانًا حربيًا.

وكانت نفت الحكومة الإيرانية بشدة تورطها في الهجوم الصاروخي بطائرات دون طيار، بعدما أدانتها الرياض وواشنطن والعديد من الحلفاء الغربيين بالتورط في الهجوم.

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وكان قد صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، سابقًا بقوله: نحمل إيران المسؤولية لأنها صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة، لكن شُن هجوم من أراضيكم، إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع مختلف، سيُعتبر هذا عملاً من أعمال الحرب، لكن المملكة تؤكد أنها تسعى حاليًا إلى حل سلمي.

دور الأمم المتحدة:

وأكد هوك على دور الأمم المتحدة وإدارة ترامب في الرد على الهجوم الإرهابي بقوله: إيران معزولة دبلوماسيًا نتيجة ممارستها ودعمها للإرهاب، الأمر الذي أدى إلى حدوث انكماش اقتصادي بنسبة 9%، وانخفاض قيمة عملتها، مع ارتفاع معدل التضخم، ورأينا نتائج كل ذلك في اندلاع احتجاجات معارضة لنظام الملالي.

وتابع: كما أرسلت إدارة ترامب نحو 14 ألف جندي أمريكي إضافي إلى منطقة الخليج، وتعهدت بمواصلة دعم وتعزيز الدفاعات الجوية السعودية، وسنستمر في ذلك إلى جانب تعزيز دفاعاتنا في المنطقة؛ لتجنب حدوث أي عمل إرهابي وعدواني آخر.

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