أحداث معرض الكتاب يومياً ومباشرة على اقرأ سوشيال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نزار العلي _ جدة
تسعى اقرأ الاعلامية دوماً الى مواكبة التطور الاعلامي في شتى المجالات وتوظف خبرتها التي أمتدت لأكثر من 40 عام في تقديم الخدمات الاعلامية والاعلام الهادف للمجتمع بحيث يعيش المتابع ادق تفاصيل الحدث من زوايا مختلفة .
تغطية شاملة وموسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بفكر اعلامي يواكب تفاعل الناس مع السوشيال ميديا ولكونها الراعي الاعلامي لمعرض جدة الدولي للكتاب تقدم قناة اقرأ الفضائية يومياً تغطية مباشرة عبر صفحات وحسابات اقرأ على السوشال ميديا وذلك بخلاف تغطيتها التلفزيونية المستمرة طوال ايام المعرض .
تستخدم في هذه التغطية تقنيات حديثة وطريقة اخراجية تفاعلية يعيش من خلالها المتابع اجواء المعرض بأيامه العشر اضافة الى الاجابة على اسئلة المتابعين وتفاعلهم عبر حسابات اقرأ على فيس بوك وانستغرام وتويتر وسناب شات ويوتيوب .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.