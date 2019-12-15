، طالب سعودي يحقق المركز الثاني عالميًّا في مسابقة الرياضيات الذهنية ،

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حقق الطالب فايز إبراهيم الحسناني، 12 عامًا، بالصف السادس، في مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية بمكة المكرمة؛ جائزة المركز الثاني "عالميًّا"، في مسابقة الرياضيات الذهنية UC MAS 2019.
احتضنت دولة كمبوديا المنافسات، بمشاركة 4700 طالب، يمثّلون 70 دولة عالمية، بحضور موسوعة "جينس" للأرقام القياسية، واعتمدت آلية المسابقة على حلّ 200 مسألة حسابية خلال 8 دقائق.
من جانبه أهدى "الحسناني" هذا الإنجاز لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - على الاهتمام والدعم الذي يجده قطاع التعليم في المملكة.
يُذكر أن الوفد السعودي المشارك في المسابقة وصل لنحو 53 طالبًا من مختلف الإدارات التعليمية.الطالب فايز إبراهيم الحسناني مسابقة الرياضيات الذهنية
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 05:33 PM
احتضنتها كمبوديا بمشاركة 4700 طالب من 70 دولة
حقق الطالب فايز إبراهيم الحسناني، 12 عامًا، بالصف السادس، في مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية بمكة المكرمة؛ جائزة المركز الثاني "عالميًّا"، في مسابقة الرياضيات الذهنية UC MAS 2019.
احتضنت دولة كمبوديا المنافسات، بمشاركة 4700 طالب، يمثّلون 70 دولة عالمية، بحضور موسوعة "جينس" للأرقام القياسية، واعتمدت آلية المسابقة على حلّ 200 مسألة حسابية خلال 8 دقائق.
من جانبه أهدى "الحسناني" هذا الإنجاز لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - على الاهتمام والدعم الذي يجده قطاع التعليم في المملكة.
يُذكر أن الوفد السعودي المشارك في المسابقة وصل لنحو 53 طالبًا من مختلف الإدارات التعليمية.
، طالب سعودي يحقق المركز الثاني عالميًّا في مسابقة الرياضيات الذهنية ،
المصدر : الخليج 365
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