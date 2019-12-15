، جمعية حماية المستهلك: يجب على شركات التبغ توضيح سبب تغير الطعم والجودة بعد "التغليف الجديد" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شددت جمعية حماية المستهلك على ضرورة توضيح شركات التبغ سبب تغير طعم وجودة السجائر بعد التغليف الجديد لعبوات التبغ، مؤكدةً حق المستهلك في توفير منتجات مطابقة للمواصفات طالما أنها مرخصة.
وركّزت الجمعية على أنها تنسّق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حازمة وسريعة ضد شركات التبغ في حال ثبت تلاعبها بعبوات التبغ الجديدة بأي شكل من الأشكال.
وطالبت "حماية المستهلك" "الشركات المصنّعة للسجائر بسرعة التواصل مع المستهلكين، والإجابة عن استفساراتهم وتوضيح أسباب تغيير الطعم والجودة الذي تم ملاحظته بعد التغليف الجديد"، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على الشكاوى والملاحظات التي وصلت للجمعية أو للجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقالت الجمعية: "للمستهلك كل الحق في الحصول من شركات التبغ على معلومات وافية عن أسباب تغير الطعم والجودة في العبوات الجديدة، وسنواصل العمل مع الجهات المعنية لإلزام شركات التبغ بتقديم جميع المعلومات التي تبين حقيقة ما حدث، ومنعها من أي تلاعب قد تمارسه في سبيل تقليل جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين".
جمعية حماية المستهلك شركات التبغ الدخان الجديد
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 05:22 PM
شددت جمعية حماية المستهلك على ضرورة توضيح شركات التبغ سبب تغير طعم وجودة السجائر بعد التغليف الجديد لعبوات التبغ، مؤكدةً حق المستهلك في توفير منتجات مطابقة للمواصفات طالما أنها مرخصة.
وركّزت الجمعية على أنها تنسّق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حازمة وسريعة ضد شركات التبغ في حال ثبت تلاعبها بعبوات التبغ الجديدة بأي شكل من الأشكال.
وطالبت "حماية المستهلك" "الشركات المصنّعة للسجائر بسرعة التواصل مع المستهلكين، والإجابة عن استفساراتهم وتوضيح أسباب تغيير الطعم والجودة الذي تم ملاحظته بعد التغليف الجديد"، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على الشكاوى والملاحظات التي وصلت للجمعية أو للجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقالت الجمعية: "للمستهلك كل الحق في الحصول من شركات التبغ على معلومات وافية عن أسباب تغير الطعم والجودة في العبوات الجديدة، وسنواصل العمل مع الجهات المعنية لإلزام شركات التبغ بتقديم جميع المعلومات التي تبين حقيقة ما حدث، ومنعها من أي تلاعب قد تمارسه في سبيل تقليل جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين".
، جمعية حماية المستهلك: يجب على شركات التبغ توضيح سبب تغير الطعم والجودة بعد "التغليف الجديد" ،
المصدر : الخليج 365
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