شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تدفق المياه من شلالات البويب شرق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، لحظة هطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة على مساحات واسعة من منطقة الرياض

وظهر في الفيديو تدفق المياه من شلالات البويب شرق الرياض، حيث سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة اليوم الأحد.