شكرا لمتابعة خبر عن «خالد النمر» يوضح تأثير الشيشة على مريض القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب والشرايين خالد النمر، اليوم الأحد، تأثير الشيشة على مريض الضغط. وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن ” هل الشيشه تزيد في ارتفاع الضغط لمريض عنده مرض ضغط ؟ ” . ورد النمر قائلًا : ” نعم…وايقافها يساعد في التحكم بالضغط وتقليل جرعة الدواء المطلوبة بالإضافة إلى تقليل احتمالية المضاعفات المستقبلية “.

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